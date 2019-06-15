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مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة إمدادات الغاز الطبيعى لشركة لايفكو للأسمدة

السبت، 15 يونيو 2019 12:19 م
مؤسسة النفط الليبية تؤكد عودة إمدادات الغاز الطبيعى لشركة لايفكو للأسمدة حاملة النفط - أرشيفية
رويترز

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية فى بيان اليوم السبت عودة إمدادات الغاز الطبيعى إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) وتوقعت استئناف العمل فى مصنع الشركة قريبا.

 

وتابع البيان: "اتفق المساهمون فى شركة لايفكو على عدد من الإجراءات التى من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات وحماية وظائف العاملين بها بما فى ذلك استئناف إمدادات الغاز، وستتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا".

 

كانت شركة لايفكو قد تأسست عام 2009 كمشروع مشترك تمتلك فيه شركة يارا حصة قدرها 50% فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25%.


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