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لو بتعانى من رائحة كريهة للبول.. تعرف على الأسباب

السبت، 15 يونيو 2019 12:00 ص
لو بتعانى من رائحة كريهة للبول.. تعرف على الأسباب رائحة البول - صورة أرشيفية
كتبت إيناس البنا

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قد تتسبب العديد من العوامل فى التأثير على رائحة البول مثل بعض الأطعمة، أو الجفاف، أو التهابات المسالك البولية وبعض الأمراض.

ووفقا لتقرير موقع "healthy" فإن بعض الأطعمة مثل البصل والثوم والقهوة يمكن أن يؤدى إلى رائحة كريهة، وينبغى على الشخص الذى له رائحة تستمر لأكثر من ثلاثة أيام استشارة الطبيب على الفور.

الأشخاص المصابون باللون البرتقالى أو الأصفر الداكن يعد مؤشرا للجفاف، لذلك يجب عليهم شرب الكثير من الماء لعكس هذه الحالة، كما يجب على الشخص الذى يعانى من هذه الأعراض إلى جانب الضعف أو التعب الشديد أو الارتباك الذهنى أن يسعى للحصول على رعاية طبية فورية، لأنه قد يكون يعانى من الجفاف الشديد.

رائحة البول
رائحة البول

أما الشخص الذى يعانى من رائحة بول قوية وتصاحبه أعراض مثل اصفرار العيون أو الجلد، وفقدان الوزن، والانتفاخ، والغثيان أو القيء، قد يكون له مضاعفات فى الكبد، لأنه مؤشر على الإصابة بناسور المثانة، الذى يحدث بسبب دخول البكتيريا فى الأمعاء ويسبب رائحة كريهة للبول، وقد تحدث هذه الحالة نتيجة للإصابات أو أمراض الأمعاء.

 


رائحة البول الكريهة

أمراض الكلى

الجفاف

التهاب المسالك البولية

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