لو بتعانى من رائحة كريهة للبول.. تعرف على الأسباب

قد تتسبب العديد من العوامل فى التأثير على رائحة البول مثل بعض الأطعمة، أو الجفاف، أو التهابات المسالك البولية وبعض الأمراض.

ووفقا لتقرير موقع "healthy" فإن بعض الأطعمة مثل البصل والثوم والقهوة يمكن أن يؤدى إلى رائحة كريهة، وينبغى على الشخص الذى له رائحة تستمر لأكثر من ثلاثة أيام استشارة الطبيب على الفور.

الأشخاص المصابون باللون البرتقالى أو الأصفر الداكن يعد مؤشرا للجفاف، لذلك يجب عليهم شرب الكثير من الماء لعكس هذه الحالة، كما يجب على الشخص الذى يعانى من هذه الأعراض إلى جانب الضعف أو التعب الشديد أو الارتباك الذهنى أن يسعى للحصول على رعاية طبية فورية، لأنه قد يكون يعانى من الجفاف الشديد.