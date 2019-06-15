للنهوض بصحة المرأة ..تدشين فعاليات حملة "من حقك تنظمى" بالمنوفية

المنوفية _محمد فتحى

دشنت اليوم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تحت إشراف الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية فعاليات حملة من حقك تنظمى بقيادة الدكتورة رشا خضر، وكيلة المديرية.

وذلك بحضور الدكتورة آمال العربي ، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتورة جيهان الشاذلى، مديرة الادارة الطبية بشبين الكوم ، والأستاذة إلهام عبد الرحمن مشرفة الرائدات بالمديرية وذلك بالمركز الصحي بشبين الكوم .

وتهدف الحملة للنهوض بصحة المرأة وتنظيم الأسرة وتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان طوال مدة الحملة.

وتضمن الحضور فضيلة الدكتور عبد الواحد الجندى والقمص بولا يعقوب من أجل إلقاء ندوه دينية للسيدات الحاضرين وتم توزيع الهدايا ومبالغ مالية للحاضرين.