لطلاب الثانوية.. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

- كلية الطب البشرى 85 ألف جنيه مصرى.
- كلية طب وجراحة الفم والأسنان 63 ألف جنيه مصرى.
- كلية الصيدلة والتصنع الدوائى 52 ألف جنيه مصرى.
- كلية العلاج الطبيعى 45 ألف جنيه مصرى.
- كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصرى.
- كلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، و 16 ألف جنيه لـ«التمريض».
- كلية الهندسة 41 ألف جنيه.
- كلية الإعلام «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
- كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
- كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.
- كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.
- كلية الآثار والإرشاد السياحى 15 ألف جنيه.
- كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.
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