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لطلاب الثانوية.. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

السبت، 15 يونيو 2019 12:15 م
لطلاب الثانوية.. تعرف على مصروفات كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
وائل ربيعى

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أعلنت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، عن إجمالى قيمة المصروفات الدراسية بمختلف الكليات للعام الدراسى الجديد 2019-2020.
 
وأشارت الجامعة فى بيان لها إلى فتح باب التقدم والقبول وسحب استمارة «الأبليكيشن»؛ لطلاب الثانوية العامة العربية والمعادلة.
 
وحددت المستندات المطلوبة لسحب الاستمارة، وهى أصل شهادة الثانوية العامة، وأصل شهادة الميلاد، و6 صور شخصية، ومبلغ 600 جنيه لملف التقديم.
 
وذكرت الجامعة أنه فى حالة عدم تخطى الطالب لنسبة القبول المباشر فى الكليات فيلتزم بإحضار صور وليس أصول المستندات المطلوبة.
 
وجاءت إجمالى مصروفات الدراسة كالآتي:
 
  1. كلية الطب البشرى 85 ألف جنيه مصرى.
  2. كلية طب وجراحة الفم والأسنان 63 ألف جنيه مصرى.
  3. كلية الصيدلة والتصنع الدوائى 52 ألف جنيه مصرى.
  4. كلية العلاج الطبيعى 45 ألف جنيه مصرى.
  5. كلية التكنولوجيا الحيوية 30 ألف جنيه مصرى.
  6. كلية العلوم الطبية التطبيقية 29 ألف جنيه لـ«العلوم الطبية»، و 16 ألف جنيه لـ«التمريض».
  7. كلية الهندسة 41 ألف جنيه.
  8. كلية الإعلام «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
  9. كلية الإدارة والاقتصاد «الشعبة العربية» 25 ألف جنيه، ولـ«الشعبة الإنجليزية» 25 ألف جنيه.
  10. كلية تكنولوجيا المعلومات 21 ألف جنيه.
  11. كلية اللغات والترجمة 20 ألف جنيه.
  12. كلية الآثار والإرشاد السياحى 15 ألف جنيه.
  13. كلية التربية الخاصة 14 ألف جنيه.
 

 

 


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