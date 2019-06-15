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كوريا الجنوبية والسويد توقعان مذكرات تفاهم للتعاون التجارى والاقتصادى

السبت، 15 يونيو 2019 09:56 ص
كوريا الجنوبية والسويد توقعان مذكرات تفاهم للتعاون التجارى والاقتصادى كوريا الجنوبية
أ ش أ

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أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم السبت أنها وقعت مع حكومة السويد ست مذكرات تفاهم لتوسيع حجم التجارة والتعاون في الصناعات الناشئة.

 

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أنه تم توقيع مذكرات التفاهم أثناء زيارة الرئيس مون جاي - ان للسويد حيث إنها المحطة الأخيرة من جولته في شمال أوروبا التي استغرقت ثمانية أيام والتي قام خلالها بزيارة فنلندا والنرويج.

 

وقال وزير الصناعة سونج يون مو " سندعم بنشاط توسيع التبادلات بين الشركات في البلدين من خلال لجنة التعاون الصناعي بين كوريا الجنوبية والسويد، والتي ستنشأ بمناسبة زيارة الرئيس".

 


كوريا

كوريا الجنوبية

السويد

مذكرات تفاهم

اوروبا

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