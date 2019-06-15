كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيرانى فى مايو

أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في مايو مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأمريكية على إيران في بداية الشهر الماضي .

وكانت كوريا الجنوبية،خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة اعفاءات لمدة ستة أشهر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي واستأنفت استيراد النفط الإيراني ابتداء من يناير كانون الثاني من هذا العام بعد توقف استمر أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بلغت 3.87 مليون طن أو 187179 برميلا يوميا مقابل 5.45 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكان مشترو النفط الكوريون الجنوبيون يستوردون المكثفات من إيران بشكل أساسي.

وقالت شركة إس كيه انوفيشن،التي تملك إس.كيه إينرجي وهي أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية وشركة إس.كيه إنتشون للبتروكيماويات، في أواخر مايو أيار إنها استبدلت المكثفات الإيرانية بنفط خام من مصادر أخرى من بينها قطر وروسيا.

وتراجع إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 11.1 % إلى 11.27 مليون طن أو 2.65 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع شحنات النفط من السعودية،أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية، بنسبة 5.1 % إلى 3.39 مليون طن أو 798695 برميلا يوميا بالمقارنة مع العام السابق. وارتفعت واردات النفط الخام من قطر 10.1 % على أساس سنوي إلى 660752 طنا أو 155596 برميلا يوميا.

وقالت البيانات إن كوريا الجنوبية استوردت أيضا 1.43 مليون طن من النفط الخام في مايو أيار من الولايات المتحدة بما يزيد ثلاث مرات عن العام السابق والذي بلغ 405158 طنا. وارتفعت وارادت كوريا الجنوبية من النفط الخام خلال الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار بنسبة 0.3 % إلى 61.17 مليون طن على أساس سنوي. وسنتشر شركة كوريا الوطنية للنفط التي تديرها الدولة البيانات النهائية الخاصة بواردات البلاد من النفط الخام في وقت لاحق من الشهر الجاري.