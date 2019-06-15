سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

كوبا أمريكا.. بيرو يتعادل سلبياً مع فنزويلا

السبت، 15 يونيو 2019 11:07 م
كوبا أمريكا.. بيرو يتعادل سلبياً مع فنزويلا بيرو
كتب رامى ناجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعادل منتخب فنزويلا مع نظيره البيروفي  سلبياً ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جريميو أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما علي نقطة واحدة .

وكان حكم اللقاء قد ألغي هدفين  لبيرو بعد الرجوع لتقنية الـ "VAR"  .

 

وخاض منتخب بيرو المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: جاليسي ، وفي الدفاع: ادفينكولا ، زامورانو ، ابرام ، تراكو، وفي الوسط: تابيا ، يوتين ، فارفان ، وفي الهجوم:  جونزاليز ، كويفا ، جوريرو.

                       

فى المقابل بدأ فنزويلا المباراة بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: فارينيز ، والدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو، والوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو، والهجوم:  ماجو ، موريلو ، روندون.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب بوليفيا فى لقاء الافتتاح.

 

 


كوبا أمريكا

بيرو وفنزويلا

بيرو ضد فنزويلا

البرازيل

بطولة كوبا أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة