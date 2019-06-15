كوبا أمريكا.. بيرو يتعادل سلبياً مع فنزويلا

كتب رامى ناجى

تعادل منتخب فنزويلا مع نظيره البيروفي سلبياً ، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "جريميو أرينا"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الأولى بكوبا أمريكا، ليحصل كل منهما علي نقطة واحدة .

وكان حكم اللقاء قد ألغي هدفين لبيرو بعد الرجوع لتقنية الـ "VAR" .

وخاض منتخب بيرو المباراة بتشكيل مكون من في حراسة المرمى: جاليسي ، وفي الدفاع: ادفينكولا ، زامورانو ، ابرام ، تراكو، وفي الوسط: تابيا ، يوتين ، فارفان ، وفي الهجوم: جونزاليز ، كويفا ، جوريرو.

فى المقابل بدأ فنزويلا المباراة بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: فارينيز ، والدفاع: فيلانويفا ، شانسيلور ، روزاليس ، مورينو، والوسط: ، هيريرا ، رينكون ، سافارينو، والهجوم: ماجو ، موريلو ، روندون.

ويتصدر منتخب البرازيل المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بعد فوزه بثلاثية نظيفة على منتخب بوليفيا فى لقاء الافتتاح.