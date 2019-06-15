كندا تؤخر سحب قواتها من مالى حتى نهاية أغسطس القادم

أوتاوا /أ ش أ/

أعلنت الحكومة الكندية، الجمعة عن تمديد عمل القوات الكندية المشاركة فى بعثة حفظ السلام فى مالى حتى نهاية أغسطس القادم، من أجل تسهيل انتقال أطقم طائرات الهليكوبتر الرومانية التى ستدعم مهمة الأمم المتحدة.

وتبدأ كندا فى سحب قواتها الجوية تدريجيا فى مالى فى نهاية يوليو، تحسبا لوصول أطقم طائرات الهليكوبتر الرومانية التى ستحل محل الكنديين فى دعم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بأجهزة طبية وقدرات تكتيكية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند ووزير الدفاع الكندى هارجيت سجيان، فى مؤتمر صحفى مشترك فى أوتاوا، إن العمليات الكندية فى مالى سيتم تقليصها وستقتصر على عمليات الإجلاء الطبى حتى نهاية المهمة فى 31 أغسطس 2019.

وفى الصيف الماضي، نشرت كندا حوالى 250 جنديا وثمانى مروحيات لتزويد بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد بقدرة الإجلاء الجوى على مدار الساعة، فضلا عن النقل الجوى التكتيكي.

ورفضت كندا طلبات الأمم المتحدة المتكررة لتمديد مهمتها فى مالى لبضعة أسابيع للسماح للوحدة الرومانية بأن تعمل بكامل طاقتها.

وكان رحيل القوات الكندية من مالى فى نهاية يوليو، كما كان مخططا له فى البداية، من شأنه أن يترك مهمة الأمم المتحدة مع فجوة فى قدراتها على النقل الجوى الطبى والتكتيكى لأن أطقم الطائرات الرومانية ستصبح جاهزة للعمل بشكل كامل فى منتصف أكتوبر.