"كنت عارف أن أخرتى الحبس".. اعترافات عاطل متهم بتجارة الأقراص المخدرة

كتب عبد الله محمود

"الحجر الداير لابد من لطه، كنت عارف أن أخرتى هو الحبس"، بهذه الكلمات اعترف "حسن.ع" 29 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع الأقراص المخدرة فى حدائق القبة، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وكشف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو ادمانه للأقراص المخدرة، التى بات ضعيفا أمامها، لافتا إلى أنه لا يستطيع أن يمر يوم عليه دون أن يتعاطى جرعات كبيرة من هذه الأقراص المخدرة.

وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة، أنه تم إلقاء القبض عليه من قبل رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة، أثناء تواجده فى أحد الشوارع بالمنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة " 500 قرص مخدر، سلاح ابيض شفرة، مبلغ 2000 جنيه، هاتف محمول "، مضيفا أنه كان متوجها لتوزيع الأقراص المخدرة على عدد من عملائه، إلا أن رجال المباحث باغتوه وألقوا القبض عليه.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "حسن.ع " 29 سنة عاطل، مقيم فى منطقة حدائق القبة، وبحوزته 500 قرص مخدر " ترامادول"، 250 قرص مخدر، قبل توزيعها على عدد من عملائه فى المنطقة، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه فى قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.