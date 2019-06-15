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كشف غموض مقتل سائق فى قنا والقبض على 3 متهمين

السبت، 15 يونيو 2019 11:58 ص
كشف غموض مقتل سائق فى قنا والقبض على 3 متهمين المتهمون عقب القبض عليهم
كتب أحمد حسنى

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نجحت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا فى كشف ملابسات مقتل "سائق" إثر إصابته بعيار نارى بالبطن، بعد مشاجرة بينه وآخرين أمام منزله، وقيام أحدهم بإطلاق عيار نارى تجاهه، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، واستولوا على "توك توك" الخاص به، وفروا هاربين.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات، فقد توصلت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، سبق اتهام 3 منهم فى العديد من القضايا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبط 3 من مرتكبى الواقعة، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع المتهم الهارب بدافع السرقة، وأضافوا أنه حال قيامهم بسرقة "التوك توك" الخاص بالمجنى عليه، شاهدهم وحاول الإمساك بهم، فقام المتهم الهارب بإطلاق عيار نارى تجاهه من بندقية آلية، فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وقرروا إخفاءهم "التوك توك"، وأمكن ضبطه وبحوزته "التوك توك" المستولى عليه.

وبمواجهته اعترف بعلمه بأنه من متحصلات سرقة، كما قرر أحدهم حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وأرشدوا عن الدراجة النارية التى كانوا يستقلونها حال ارتكابهم الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم.


سرقة

قتل

مديرية امن قنا

القبض على 4 متهمين بقتل سائق

سرقة توك توك

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