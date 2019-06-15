قطاع المعاهد الأزهرية: لم نسجل حالة غش واحدة فى امتحان التفاضل للثانوية

خاض طلاب القسم العلمى فى امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الامتحانات فى مادتى الحديث والتفاضل والتكامل( نظام قديم وحديث)، اليوم السبت، وقد ساد الهدوء والاستقرار دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام، وسط التزام تام من الطلاب، ما أسفر عن عدم وجود أى مخالفات.

وقال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن طلاب الأزهر أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف بالاعتماد على النفس وعدم الغش، مضيفًا أن ما يتم مشاهدته فى لجاننا على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذرى لثقافة أبنائنا الطلاب وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم، متمنيًا كل التوفيق والسداد لطلاب الأزهر.

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.