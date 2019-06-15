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فيديو وصور.. محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه قريباً

السبت، 15 يونيو 2019 04:59 م
فيديو وصور.. محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه قريباً جولة محافظ مطروح بمركز علاج الادمان
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، مركز علاج الإدمان بطريق القصر، يرافقه  احمد خير مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي والمهندس أحمد الاسكندرانى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للوقوف على أخر التجهيزات بالمركز، استعدادا لافتتاحه، بعد إغلاق لأكثر من 15 عاما وعدم استغلاله.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة إنهاء الأعمال  مع الالتزام بالمواصفات الفنية، فى فرش وتجهيز المنشآت ذات التعامل الخاص مع مرضى الإدمان، وسرعة تمهيد الطريق وأعمال الإنارة والدهانات  وأعمال النظافة.

 وأوضح أحمد خير مدير عام التضامن الاجتماعي بمطروح، أن المركز يقع على مساحة 7 آلاف متر مسطح ويضم 27 شاليه بالإضافة إلى مبنى إداري ومطعم  ومركز كمبيوتر و مسجد وملاعب كرة لاستقبال مرضى الإدمان وعلاجهم.

 

محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه (2)
محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه 

 

محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه (3)
محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه 

 

محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه (5)
محافظ مطروح يتفقد مركز علاج الإدمان تمهيدا لافتتاحه 

 


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