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فيديو وصور.. محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 م
فيديو وصور.. محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين محافظ الاقصر خلال جولة اليوم
الأقصر – أحمد مرعى

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زار المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، اليوم السبت، مدينة إسنا برفقة عدد من قيادات المحافظة ورئيس المدينة محمد سيد سليمان، وذلك لمتابعة عدد من المشروعات الجديدة التي تجري حالياً لخدمة المواطنين في شتي المجالات، وإلتقي بالمواطنين خلال جولته وإستمع لشكواهم.

وشملت جولة المحافظ بمدينة إسنا، تفقد طريق الحلة مصر أسوان الذي يتم رصفه حالياً، كما تفقد بنك مصر بقرية الحلة، ومحطة الصرف رقم 2 أمام هويس إسنا القديم،والمنتظر إفتتاحها خلال الأسابيع المقبلة، وتابع العمل داخل مقر معهد التمريض بجوار مستشفي إسنا.

وإستكمال المحافظ برفقة رئيس مدينة إسنا، زيارته بتفقد مدينة إسنا وأقسام الطواري وإستمع لشكاوي والمواطنين، وأكد لهم أن المحافظة لا تعاني من أية مشكلات طبية أو نقص في الأدوية سوي العامل البشري ويجري حل تلك الأزمة قريباً، وتفقد العمل داخل السجل المدني الجديد، وفي نهاية جولته حضر إجتماع مع نواب البرلمان خالد مجاهد والنائب عبد الرازق زنط، ورؤساء القري ورئيس المدينة بمقر مجلس المدينة للإستماع لمقترحاتهم وشكواهم لخدمة المواطنين.

محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين (3)
محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين 

 

محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين (4)
محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين 

 

محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين (6)
محافظ الأقصر يقود جولات علي المشروعات الجديدة بمدينة إسنا ويلتقي المواطنين 

 


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