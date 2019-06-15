فيديو وصور.. كفر البطيخ والصعايدة كلمة السر في انتخابات الغرفة التجارية بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

شهدت انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط منذ قليل إقبالا كبيرا بالمقارنة بساعات الصباح الأولى وذلك لانتخاب 8 أعضاء .

وشهدت مقار للانتخابات إقبالا كبيرا على لجنتى كفر البطيخ وبندر دمياط وخاصة من اصحاب محلات الملابس والأدوات المنزلية بسوق 6 أكتوبر وباب الحرس ومعظمهم ينتمون لمحافظات الصعيد،وشهدت لجنة كفر البطيخ بعض المناوشات بسبب ما تردد عن توجيه الناخبين أمام اللجنة.

و تجرى الانتخابات بالساحة الشعبية بدمياط تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة داخل 12 لجنة ومن يحق له الادلاء بصوته 14574 من اصحاب السجلات التجارية المسددين للاشتراك.

ويتنافس فى تلك الانتخابات 19 مرشحا وهم : أشرف الحواوشي وأيمن يوسف رخا وسامح احمد عثمان زناتي وسمير طاهر الفار .

وسمير شوقي شطا وشريف عزت بدوي و عبد الغني البطراوي وعبده مختار العطوي وعبده العواد ومحمد أحمد الزيني ومحمد سامي سليمان ومحمد عبد اللطيف فايد ومحمد قابيل البنا وعلي كامل منصور ومحسن جلال ومحمد أيمن سلطان و منصور السعيد عبد الحميد ووائل علي المبشر ووسام عبد القادر.

يذكر أن 6 مرشحين قد انسحبوا قبل الموعد المحدد لسحب أوراق الترشح لانتخابات الغرفة التجارية بدمياط.