سوبر كورة
Ads
الأحد، 16 يونيو 2019 12:30 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

فيديو.. وزارة التخطيط تمنح شهادات التخرج لأول دفعة من مشروع رواد 2030

السبت، 15 يونيو 2019 10:12 م
فيديو.. وزارة التخطيط تمنح شهادات التخرج لأول دفعة من مشروع رواد 2030 تكريم رواد الاعمال
كتبت- هبة حسام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلمت وزارة التخطيط، ممثلة عنها الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، شهادات التخرج لدارسى ريادة الأعمال ضمن مشروع رواد 2030، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
 
 
وكانت وزارة التخطيط، قد عقدت مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرا وحفلا لتخرج الدفعة الأولى من طلبة مشروع رواد 2030، والدارسين لإتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، حيث تعد تلك الدفعة، هى أول دفعة تخرجت فى إطار منحة الجامعة الأمريكية لمشروع رواد 2030.
 
بلغ عدد خريجى الدفعة الأولى، 100 شابا وفتاة، قدموا أفكارا ل 20  مشروعا متنوعا، ومن المقرر أن تشهد وزارة التخطيط تخرج دفعات أخرى خلال الفترات المقبلة، حيث من المستهدف تخريج 4 دفعات أخرى فى إطار التعاون بين مشروع رواد 2030 والجامعة الأمريكية.
 
 
 
 
 
 
 

 


رواد 2030

ريادة الاعمال

مشروع رواد

وزارة التخطيط

الجامعة الامريكية

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصر توقع اتفاقية مع البنك الدولى لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بـ200 مليون دولار

الثلاثاء، 07 مايو 2019 11:52 ص

رئيس البنك الدولى: السيسى نفذ إصلاحات للتيسير على المستثمرين وخلق فرص عمل.. وزيرة الاستثمار: مشروع لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار.. وتكشف: تأسيس 26500 شركة برأس مال 67.5 مليار جنيه منذ فبراير 2018

السبت، 04 مايو 2019 03:00 م

‏رئيس البنك الدولى ووزيرة الاستثمار يعلنان دعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار

السبت، 04 مايو 2019 01:19 م

فيس بوك يشارك تحالف "GAME" لمساعدة رواد الأعمال الصغار

الأربعاء، 17 أبريل 2019 04:00 ص

اتحاد العمال: تكريم رواد العمل النقابى فى احتفالية عيد العمال نهاية أبريل

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 06:25 م

السفير البريطانى: ندعم رواد الأعمال المصريين عبر "المجلس الثقافى" ومصر تبدأ

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين كأول رئيسة لسلوفاكيا.. مصرع وإصابة 24 شخصا فى انفجارين بمقديشيو.. ترامب يحذر من انهيار السوق حال خسارته انتخابات 2020

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

محمد بن سلمان: يهمنا أمن السودان ومستمرون فى دعم أشقائنا السودانيين

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

بفلاتر قطة.. وزير باكستانى يتعرض لموقف محرج خلال مؤتمر صحفى على الهواء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

مترو الأنفاق: مد ساعات العمل طوال فترة بطولة أفريقيا للثانية صباحًا

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

حاجة جميلة.. هكذا وصفت حلا شيحا زيارة السيسى معسكر المنتخب قبل أمم إفريقيا

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

متبادلا القبلات مع حبيبته.. مهاجم انبى السابق يحتفل بخطوبته فى المغرب "فيديو"

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة