فيديو.. وزارة التخطيط تمنح شهادات التخرج لأول دفعة من مشروع رواد 2030

وكانت وزارة التخطيط، قد عقدت مساء اليوم السبت، بأحد فنادق القاهرة، مؤتمرا وحفلا لتخرج الدفعة الأولى من طلبة مشروع رواد 2030، والدارسين لإتقان مهارات العمل لرواد الأعمال، حيث تعد تلك الدفعة، هى أول دفعة تخرجت فى إطار منحة الجامعة الأمريكية لمشروع رواد 2030.

بلغ عدد خريجى الدفعة الأولى، 100 شابا وفتاة، قدموا أفكارا ل 20 مشروعا متنوعا، ومن المقرر أن تشهد وزارة التخطيط تخرج دفعات أخرى خلال الفترات المقبلة، حيث من المستهدف تخريج 4 دفعات أخرى فى إطار التعاون بين مشروع رواد 2030 والجامعة الأمريكية.