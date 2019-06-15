فيديو.. مطربة سعودية تؤدى السلام الملكى بطريق أوبرالية وتبهر حضور الحفل

كتب محمد تهامى زكى

أدت المطربة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتى، السلام الملكلى السعودى، بطريقة أوبرالية خلال افتتاح حفل "رحلة أوبرالية"، أمس الجمعة، فى مركز الملك فهد الثقافى بالرياض.

الفنانة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي تؤدي السلام الملكي بطريقة أوبرالية في افتتاح حفل #رحلة_اوبرالية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.#وزارة_الثقافة pic.twitter.com/7VTXmyGNPe — عبدالكريم الحميد (@SpokespersonMoC) ١٤ يونيو ٢٠١٩

ونال أداء المطربة الأوبرالية إعجاب واهتمام كبير من حضور الحفل، الذى أقيم خلال فعاليات الحفل الموسيقى لأوبرا "لا سكالا" الإيطالية، حيث وقفوا لسماع السلام الوطنى مصفقين لها على نجاحها فى الأداء.

من جانبها، أعربت المطربة سوسن البهيتى، عن سعادتها بالحفل، وقالت عبر حسابها على تويتر: "أتوجه بالشكر والامتنان لسمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على ثقته ودعمه لى بمنحى الفرصة وتشريفى بتقديم النشيد الوطنى السعودى أمام الأوبرا الإيطالية العالمية فى الحفل الأوبرالى رحلة أوبرالية، الذى اقامته وزارة الثقافة مساء أمس بالرياض".