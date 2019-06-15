فيديو.. شعبة الخضار تكشف انخفاض أسعار الليمون فى الأسواق.. والكيلو بـ40 جنيها

كتب إسلام سعيد

كشف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، تراجع اسعار الليمون فى أسواق الجملة لتسجل ما بين 30 إلى 35 جنيها، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 40 إلى 45 جنيها للكيلو.

وأشار لـ"اليوم السابع" أن الليمون شهد انحفاضا ملحوظا خلال اليومين الماضيين من 20 إلى 25 جنيها فى سعر الكيلو، قائلا: "نحن فى تنسيق مستمر مع الجهات المعنية للحفاظ على ضبط الأسواق، ونحن نعمل على أن ينخفض أكث"ر، لافتا إلى أنه مع زيادة المعروض خلال الأسبوعين القادمين سيشهد انخفاض الأسعار، والعودة إلى المعدل الطبيعى.

وأرجع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، ما شهدته أسعار الليمون من ارتفاع إلى العاصفة الترابية التى شهدتها البلاد منذ شهور قليلة والتى أثرت على محصول الليمون، إضافة إلى أن فترة فروق الموسم تشهد ارتفاعا فى الأسعار، وخلال أسبوعين ستتراجع الأسعار مرة أخرى.