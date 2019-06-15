سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 04:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. سؤال يحرج قطر: لماذا لم تجر انتخابات المجلس الاستشارى منذ 16 عاما؟

السبت، 15 يونيو 2019 03:36 م
فيديو.. سؤال يحرج قطر: لماذا لم تجر انتخابات المجلس الاستشارى منذ 16 عاما؟ تيم سباستيان
كتب:محمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فشلت لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية فى الرد على تساؤلات المذيع المخضرم تيم سباستيان بشأن توقف العملية  الديمقراطية فى قطر، حيث تخبطت فى الرد ،ولم تتمكن من تقديم إجابة متماسكة.

 

ووجه سباستيان سؤالا للمتحدثة باسم الخارجية القطرية قال فيه: "فى أوائل الألفينات قدمت قطر العديد من الوعود لإضفاء الطابع الديمقراطى، اتساءل لماذا توقفت العملية لأن دستور 2003 ينص على أن 30 من أصل 45 من أعضاء المجلس الاستشارى للأمير سيدخلون بالانتخاب كل 4 سنوات، ومضى 16 عاما من ذلك الدستور ولم تحدث الانتخابات التى تم اقتراحها مرارا وتكرارا ،لماذا؟"

 

وتلعثمت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أثناء الرد، وقالت: "الجواب واضح ومباشر للاسف لأن بعض جيراننا لم يكونوا سعداء بذلك "

 

وهنا قاطعها سباستيان بسؤال أخر حيث قال: "منذ متى وأنتم تهتمون بما يفكر فيه جيرانكم ؟"، فقالت: "نحن نفعل ذلك بالفعل ،وهذا ما ادركناه بعد عامين من المقاطعة ".

 

تجدر الاشارة إلى أن فى هذا الشهر تمر ذكرى عامين على إعلان 4 دول عربية هى البحرين، مصر، السعودية، الإمارات مقاطعة قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وتدخلاتها فى شئون الدول العربية.

https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1139472852745359360   

 


قطر

لولوة الخاطر

الرباعى العربى

تيم سباستيان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

الإعدام لـ3 متهمين قتلوا 6 أشخاص فى اشتباكات بين عائلتين بسوهاج

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

بعد 11 يوم عرض.. كازابلانكا فى القمة والممر ثانيا وسبع البرمبة الثالث

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

الحكومة المغربية تدعم رحلات المشجعين فى امم افريقيا 2019

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

"فخر العرب بأقدام من ذهب".. إنجازات محمد صلاح تتحدث عن نفسها فى عيد ميلاده الـ27.. الملك المصرى بطل أوروبا والحذاء الذهبى.. أنفيلد شاهد عيان على تألق الفرعون.. وكتب التاريخ فى مدريد وأعاد الفراعنة إلى المونديال

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

كان 2019.. اللقب الغائب عن دولاب بطولات محمد صلاح

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 6 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 629 جنيها للجرام

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

فى عيد ميلاده الـ27.. ماذا قدم محمد صلاح صانع السعادة مع الفراعنة؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة