فيديو.. سؤال يحرج قطر: لماذا لم تجر انتخابات المجلس الاستشارى منذ 16 عاما؟

كتب:محمد إسماعيل

فشلت لولوة الخاطر المتحدثة باسم الخارجية القطرية فى الرد على تساؤلات المذيع المخضرم تيم سباستيان بشأن توقف العملية الديمقراطية فى قطر، حيث تخبطت فى الرد ،ولم تتمكن من تقديم إجابة متماسكة.

ووجه سباستيان سؤالا للمتحدثة باسم الخارجية القطرية قال فيه: "فى أوائل الألفينات قدمت قطر العديد من الوعود لإضفاء الطابع الديمقراطى، اتساءل لماذا توقفت العملية لأن دستور 2003 ينص على أن 30 من أصل 45 من أعضاء المجلس الاستشارى للأمير سيدخلون بالانتخاب كل 4 سنوات، ومضى 16 عاما من ذلك الدستور ولم تحدث الانتخابات التى تم اقتراحها مرارا وتكرارا ،لماذا؟"

وتلعثمت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أثناء الرد، وقالت: "الجواب واضح ومباشر للاسف لأن بعض جيراننا لم يكونوا سعداء بذلك "

وهنا قاطعها سباستيان بسؤال أخر حيث قال: "منذ متى وأنتم تهتمون بما يفكر فيه جيرانكم ؟"، فقالت: "نحن نفعل ذلك بالفعل ،وهذا ما ادركناه بعد عامين من المقاطعة ".

تجدر الاشارة إلى أن فى هذا الشهر تمر ذكرى عامين على إعلان 4 دول عربية هى البحرين، مصر، السعودية، الإمارات مقاطعة قطر بسبب سياستها الداعمة للإرهاب وتدخلاتها فى شئون الدول العربية.

https://twitter.com/TurkeyAffairs/status/1139472852745359360