فيديو.. الشيخ عبد الله بن زايد يفتتح مقر سفارة الإمارات الجديدة فى صوفيا

كتب محمد تهامى زكى

افتتح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، المقر الجديد لسفارة دولة الإمارات لدى صوفيا، وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها إلى بلغاريا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أزاح الشيخ عبدالله و"إيكاترينا زاهاريفا" نائبة رئيس الوزراء للإصلاح القضائى ووزيرة خارجية بلغاريا، الستار عن اللوحة التذكارية إيذانا بافتتاح مقر السفارة.

وأكد الشيخ عبد الله، أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلغاريا يأتى انطلاقا من حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون المشترك مع بلغاريا فى المجالات كافة.



وزير الخارجية الإماراتى يفتتح السفارة مع نظيرته البلغارية

من جانبها أكدت إيكاترينا زاهاريفا، أن افتتاح مقر سفارة دولة الإمارات لدى بلادها من شأنه أن يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مشيدة بما يشهده التعاون بين الإمارات وبلغاريا من تطور مستمر فى العديد من المجالات.

حضر الافتتاح عبد الوهاب ناصر حسن النجار، سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بلغاريا.