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فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب

السبت، 15 يونيو 2019 09:22 م
فيديو.. الرئيس السيسى يزور ملعب الدفاع الجوى ويوجه رسالته للاعبى المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محسن البديوى

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زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، المنتخب الوطنى لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة لاعبى المنتخب، قائلًا لهم: "صباح الخير جميعًا كل سنة وأنتم طيبين وأتمنى لكم التوفيق، والأهم من اللعب هو إزاى نقدم نفسنا لمصر وللناس فى العالم، أتمنى أن نرى أفضل نتائج، ولكن فى تقديرى القيم والمبادئ واللعب المحترم النظيف ونكران الذات أهم حاجة عندى".

وأضاف الرئيس: "كل المباريات ستلعب، ويتبقى المنظر والانطباع الطيب إلى هنقدمه عن نفسنا لكل الشباب اللى فى سنكم لأنكم بالنسبة للشباب مثل والقدوة ولازم تحاسبوا على نفسكم فى كل تصرف، هذا ما نتمناه كمصريين وأنا واحد منهم، نشوف الشباب المصرى أفضل شباب فى العالم فى كل شيء، كل عام وأنتم بخير وربنا يوفقكم ونشوفكم فى أحسن حال ونستمتع بأدائكم".

وأهدى لاعبو المنتخب الوطنى لكرة القدم، قميص المنتخب بتوقيعاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لهم باستاد الدفاع الجوى، للشد من أزرهم.

بدوره وجه المهندس هانى أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، الشكر للرئيس السيسى على الدعم الكبير للمنتخب، مضيفًا : "نشكر كل أجهزة الدولة، البنية التحتية ما شاء الله بخير وأبناؤنا سيستفيدون منها المرحلة القادمة، وإن شاء الله نبقى قد المسئولية".

كما قال الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة: "نشكرك على الاهتمام والشكل الذى سنخرج به لأفريقيا، ومستعدون للكفاح بروح معنوية عالية جدًا".


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