فيديو.. الإفتاء توضح كيفية كفارة عدم الوفاء بالنذر

كتب ــ على عبد الرحمن

ردت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال أحد المتابعين حول النذر وكفارته جاء نصه :" ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة؟.

وقال الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال الفيديو، إن النذر عبارة عن التزام كربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.

وتابع شلبى:"وكفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء.