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فوز مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم بالتزكية

السبت، 15 يونيو 2019 12:18 م
فوز مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم بالتزكية صندوق انتخابات - ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي

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فاز مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم بالتزكية، لدورة 2019/2022 .حيث لم يتقدم لانتخابات المجلس سوى 7 أعضاء برئاسة مجدى طه جاب الله رئيس مجلس الإدارة ، وهو النصاب القانونى لمجلس الإدارة، وبذلك لن تجرى انتخابات اليوم بالغرفة، بعد فوز المجلس بالتزكية.
 
وصرح مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بأن الدورة الجديدة 2019/2022 ستشهد إنشاء سوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم الجديدة الذى سيقام على مساحة 32 فدان لخدمة محافظة الفيوم، وباقى محافظات الصعيد .
 
وأضاف جاب الله، بأنه سيتم التوسع  فى عدد المعارض التى ستقام لبيع السلع الغذائية من الأرز والزيت والمكرونة واللحوم ، والزى المدرسى بأسعار مخفضة للمواطنين وكذلك تنشيط عمل الشعب التجارية فى معظم الأنشطة التجارية المختلفة .
 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

انتخابات الغرف التجارية

الغرفة التجارية بالفيوم

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