فوز مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم بالتزكية

فاز مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة الفيوم بالتزكية، لدورة 2019/2022 .حيث لم يتقدم لانتخابات المجلس سوى 7 أعضاء برئاسة مجدى طه جاب الله رئيس مجلس الإدارة ، وهو النصاب القانونى لمجلس الإدارة، وبذلك لن تجرى انتخابات اليوم بالغرفة، بعد فوز المجلس بالتزكية.

وصرح مجدى طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، بأن الدورة الجديدة 2019/2022 ستشهد إنشاء سوق الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم الجديدة الذى سيقام على مساحة 32 فدان لخدمة محافظة الفيوم، وباقى محافظات الصعيد .

وأضاف جاب الله، بأنه سيتم التوسع فى عدد المعارض التى ستقام لبيع السلع الغذائية من الأرز والزيت والمكرونة واللحوم ، والزى المدرسى بأسعار مخفضة للمواطنين وكذلك تنشيط عمل الشعب التجارية فى معظم الأنشطة التجارية المختلفة .