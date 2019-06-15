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غرفة عمليات المنوفية: لم نتلق أى شكاوى من امتحان مادة الاستاتيكا

السبت، 15 يونيو 2019 10:38 ص
غرفة عمليات المنوفية: لم نتلق أى شكاوى من امتحان مادة الاستاتيكا امتحانات الثانويه العامه -ارشيفيه
المنوفية _محمد فتحى

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أعلن الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية،على أن غرفة عمليات الرئيسية بالمديرية،لم تتلق أى شكاوى بخصوص امتحان مادة الاستاتيكا اليوم من  امتحانات الثانوية العامة بجميع أنحاء المحافظة بأكملها لشعبة علمى رياضة، مشيرا إلى الامتحان يسير بشكل طبيعى فى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بأكملها دون أى شكاوى .
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 يوم السبت،8 يونيو الجارى حيث يؤدى الطلاب  شعبة علمى رياضة اليوم مادة الاستاتيكا ، وتعقد الامتحانات لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات،ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
 وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية،و389 لجنة سير بقطاع المنصورة،و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا للثانوية العامة

امتحان الاستاتيكا 2019

امتحان الاستاتيكا

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