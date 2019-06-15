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غدا.. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء"

السبت، 15 يونيو 2019 11:39 م
غدا.. مصر تحتفل بيوم البيئة العالمى تحت شعار "القضاء على تلوث الهواء" تلوث الهواء - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تحتفل وزارة البيئة،غدا الأحد، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بيوم البيئة العالمي لعام 2019 والذي يقام هذا العام تحت عنوان "القضاء على تلوث الهواء"، وذلك بحضور كوكبة من الوزراء وسفراء الدول الأجنبية وممثلي المجتمع المدني والشباب والاعلاميين.
 
تتضمن الاحتفالية عرضا لجهود مصر للحد من تلوث الهواء، والحفاظ على جودته من أجل الأجيال الحالية والقادمة ومخطط وزارة البيئة للتحكم في تلوث الهواء والبيئة الهوائية المحيطة وتحسين جودة الهواء، بالإضافة إلى عرض فيلم وثائقي حول قصص نجاح الوزارة في عام 2018 للحد من التلوث وتبني آليات صديقة للبيئة، وعروض فنية تعبيرية حول البيئة وما تواجهه من تحديات والدعوة للتكاتف للحفاظ عليها، كما سيتم تكريم عدد من الشخصيات العامة الداعمة للعمل البيئي في مصر.
 
كما يتم عرض تجارب لـ10 قصص نجاح لشباب قامت وزارة البيئة بدعمهم لتصميم وتنفيذ مشروعات صغيرة صديقة للبيئة ومدرة للدخل ولها تأثير على الاقتصاد القومى، كما سيتم تسليط الضوء خلال الاحتفالية على ردود فعل شركاء التنمية العاملين في مجال البيئة حول جهود وتدخلات الوزارة للحد من التلوث خلال عام 2018.
 
ومن المقرر أن يتم إلقاء كلمة بالنيابة عن رئيس الوزراء، والكشف عن برامج وزارة البيئة لتدريب الشباب وتوعيتهم ليكونوا قادرين على المشاركة بإيجابية في العمل البيئي وهو ما يعد بمثابة رسالة إلى العالم بأن مصر تسير على الطريق الصحيح في مجال دمج الشباب في مجال العمل البيئي كما تتطرق الوزيرة في خطابها إلى جهود مصر في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية.
 
ويركز الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العالم على موضوع مواجهة تلوث الهواء وكيفية حث جميع دول العالم  لاتخاذ اجراءات تحد من مصادر تلوث الهواء سواء من خلال استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة كالدراجات والنقل الكهربي، وتدوير المخلفات للحد من انبعاثاتها وتبني تكنولوجيات صديقة للبيئة في الصناعة.
 
 

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مواجهة تلوث الهواء

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