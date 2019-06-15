غارات للتحالف العربى تدمر مخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثى فى حجة باليمن

كتب محمد تهامى زكى

دمرت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، عدة غارات جوية على مواقع تمركز فيها قوات ميليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران فى محافظة حجة شمال غربى البلاد.

ووفقا لصحيفة "الرياض" السعودية، استهدفت المقاتلات بعدة غارات جوية مخزن أسلحة تابع للميليشيا فى منطقة بنى حسن بمديرية عبس، مما أدى الى تدميره بشكل كلى، كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى، تعزيزات لميليشيا الحوثى الإرهابية شرقى كبرى “الحقوف”، بمديرية مستبأ بذات المديرية.

وأسفرت غارات التحالف العربى، عن تدمير عربتين تابعتين للميليشيا ومصرع كل من كان على متنهما.