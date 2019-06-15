علاج حرقان الزور والتهاب الحلق.. المشروبات الدافئة الحل

التهاب الحلق والشعور بالحرقة فيه مشكلة قد تؤرق الأطفال والكبار وتحدث نتيجة العديد من المسببات قد تكون عدوى فيروسية أو بكتيرية أو كعرض لنزلة برد أو بعد تناول مشروبات أو أطعمة مثلجة والنتيجة هى الشعور بالحرقة فى منطقة الحلق حسبما ذكر موقع mayoclinic.

علاج حرقان والتهاب الحلق

علاج العدوى البكتيرية

عادة ما يستمر التهاب الحلق الناتج عن عدوى فيروسية من خمسة إلى ستة أيام ولا يتطلب علاجًا مكثفا ويمكن تناول مسكنات ألم خفيفة أخرى لتخفيف الألم والحمى.

إذا كان التهاب الحلق ناتج عن عدوى بكتيرية، فسيصف طبيبك مضادًا حيويًا يجب تناول دورة علاج كاملة من المضادات الحيوي كما تم وصفه حتى إذا اختفت الأعراض.

حتى لا تزداد العدوى وانتشارها فى أجزاء أخرى من الجسم وقد يزيد عدم إنهاء دورة كاملة من المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق من خطر تعرض الطفل للإصابة بالحمى الروماتيزمية