علاج حرقان الزور والتهاب الحلق.. المشروبات الدافئة الحل

التهاب الحلق والشعور بالحرقة فيه مشكلة قد تؤرق الأطفال والكبار وتحدث نتيجة العديد من المسببات قد تكون عدوى فيروسية أو بكتيرية أو كعرض لنزلة برد أو بعد تناول مشروبات أو أطعمة مثلجة والنتيجة هى الشعور بالحرقة فى منطقة الحلق حسبما ذكر موقع mayoclinic.
علاج حرقان والتهاب الحلقعادة ما يستمر التهاب الحلق الناتج عن عدوى فيروسية من خمسة إلى ستة أيام ولا يتطلب علاجًا مكثفا ويمكن تناول مسكنات ألم خفيفة أخرى لتخفيف الألم والحمى.
علاج العدوى البكتيرية
إذا كان التهاب الحلق ناتج عن عدوى بكتيرية، فسيصف طبيبك مضادًا حيويًا يجب تناول دورة علاج كاملة من المضادات الحيوي كما تم وصفه حتى إذا اختفت الأعراض.
حتى لا تزداد العدوى وانتشارها فى أجزاء أخرى من الجسم وقد يزيد عدم إنهاء دورة كاملة من المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق من خطر تعرض الطفل للإصابة بالحمى الروماتيزمية
علاجات منزلية للقضاء على حرقان والتهاب الحلق
- الراحة وعدم رفع الصوت
- شرب السوائل الدافئة للحفاظ على ترطيب الحلق وتمنع جفافه.
- تجنب شرب الكافيين
- تناول الأطعمه والمشروبات التي تمنح الإحساس بالراحة مثل الحساء أو الأعشاب الخالية من الكافيين أو المياه الدافئة بالعسل
- تغرغر بماء مالح لتهدئة التهاب الحلق.
- تناول أقراص الاستحلاب
- تجنب المواد المهيجة مثل دخان السجائر
اعراض التهاب وحرقان الحلقصعوبة فى البلع وجفاف فى الحلق واحمرار اللوزتين في بعض الأحيان سوف تتشكل بقع بيضاء أو مناطق القيح على اللوزتين هذه البقع البيضاء شائعة في الحلق أكثر من التهاب الحلق الناجم عن الفيروس.
- إحتقان بالأنف
- سيلان الأنف
- العطس
- سعال
- حمة
- قشعريرة برد
- تورم الغدد في الرقبة
- صوت أجش
- آلام الجسم
- صداع الراس
- مشكلة في البلع
- فقدان الشهية
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