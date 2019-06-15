سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 06:04 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

علاج حرقان الزور والتهاب الحلق.. المشروبات الدافئة الحل

السبت، 15 يونيو 2019 05:00 ص
علاج حرقان الزور والتهاب الحلق.. المشروبات الدافئة الحل سعال
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التهاب الحلق والشعور بالحرقة فيه مشكلة قد تؤرق الأطفال والكبار وتحدث نتيجة العديد من المسببات قد تكون عدوى فيروسية أو بكتيرية أو كعرض لنزلة برد أو بعد تناول مشروبات أو أطعمة مثلجة والنتيجة هى الشعور بالحرقة فى منطقة الحلق حسبما ذكر موقع mayoclinic.

علاج حرقان والتهاب الحلق

عادة ما يستمر التهاب الحلق الناتج عن عدوى فيروسية من خمسة إلى ستة أيام ولا يتطلب علاجًا مكثفا ويمكن تناول مسكنات ألم خفيفة أخرى لتخفيف الألم والحمى. 

علاج العدوى البكتيرية

إذا كان التهاب الحلق ناتج عن عدوى بكتيرية، فسيصف طبيبك مضادًا حيويًا يجب تناول دورة علاج كاملة من المضادات الحيوي كما تم وصفه حتى إذا اختفت الأعراض.

حتى لا تزداد العدوى وانتشارها فى أجزاء أخرى من الجسم وقد يزيد عدم إنهاء دورة كاملة من المضادات الحيوية لعلاج التهاب الحلق من خطر تعرض الطفل للإصابة بالحمى الروماتيزمية 

علاجات منزلية للقضاء على حرقان والتهاب الحلق 

  • الراحة وعدم رفع الصوت 
  • شرب السوائل الدافئة للحفاظ على ترطيب الحلق وتمنع جفافه. 
  • تجنب شرب الكافيين 
  • تناول الأطعمه والمشروبات التي تمنح الإحساس بالراحة مثل الحساء أو الأعشاب الخالية من الكافيين أو المياه الدافئة بالعسل 
  • تغرغر بماء مالح لتهدئة التهاب الحلق.
  • تناول أقراص الاستحلاب
  • تجنب المواد المهيجة مثل دخان السجائر

اعراض التهاب وحرقان الحلق

صعوبة فى البلع وجفاف فى الحلق واحمرار اللوزتين في بعض الأحيان سوف تتشكل بقع بيضاء أو مناطق القيح على اللوزتين هذه البقع البيضاء شائعة في الحلق أكثر من التهاب الحلق الناجم عن الفيروس.
 
قد يصاحب  التهاب الحلق أعراض مثل:
  • إحتقان بالأنف
  • سيلان الأنف
  • العطس
  • سعال
  • حمة
  • قشعريرة برد
  • تورم الغدد في الرقبة
  • صوت أجش
  • آلام الجسم
  • صداع الراس
  • مشكلة في البلع
  • فقدان الشهية

علاج التهاب الحلق

التهاب الحلق

التهاب الزور

التهاب اللوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

انطلاق أول قطار بمترو مصر الجديدة بعد انتهاء تنفيذه بتكلفة 6.2 مليار جنيه

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

من نجوم في الملعب إلى مشجعين درجة "تالتة".. 3 حكايات من المدرجات للاعبين وأبناءهم

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

لاعبون اختاروا السياسة بعد الاعتزال.. جورج وايا من لاعب للميلان لرئيس ليبيريا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

س وج.. كل ما تريد معرفته عن أول شركة نسيج حكومية سيتم تطويرها

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

خطة قناة السويس أمام البرلمان.. اعرف حجم الإيرادات والاستثمارات والناتج الإجمالى

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

شاهد.. مدخل استاد القاهرة يتزين ليلاً بعد إضافة الإضاءة التجميلية

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

6 خطوات اعملها لو تليفونك اتسرق.. تعرف عليها

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

مجنون عالم مارفل يشاهد فيلم Avengers: Endgame 116 لتحطيم رقم Avatar

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

محمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده الـ 27 اليوم

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

أخبار × 24ساعة.. نقيب الفلاحين:سعر كيلو الليمون ينخفض لـ40 جنيها خلال 15 يوما

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

مين بيشترى "أونلاين "..الرجال الأكثر استخداماً..والملابس الأعلى طلباً

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

هيئة الأفلام الأردنية عن مسلسل "جن": معظم من انتقدوه لم يشاهدوه أساسا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة