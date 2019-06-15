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عامل يصيب جاره برش خرطوش لخلافات الجيرة فى كفر شكر

السبت، 15 يونيو 2019 10:26 ص
عامل يصيب جاره برش خرطوش لخلافات الجيرة فى كفر شكر حبس -أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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أصيب عامل برش خرطوش بالظهر إثر مشاجرة مع جاره لخلافات الجيرة بدائرة مركز كفر شكر، وتم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصاب بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، فتم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية.
 
وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من "سامح.ى" 31 سنة عامل مقيم بناحية قرية البقاشين دائرة المركز، السابق اتهامه فى قضيتى "سلاح، مقاومة سلطات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى جناية "إحداث عاهة"، وأنه مصاب برش خرطوش بالظهر، وتم نقله لمستشفى بنها الجامعى وخرج عقب تلقى العلاج اللازم، وبين طرف ثان "محمد.ص" 25 سنة عامل، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما ورغبة الطرف الثانى بشراء منزل الطرف الأول بأقل من السعر المطلوب، فحدثت مشادة كلامية بينها تطورت لمشاجرة فقام على إثرها الطرف الأول بإخراج سلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته، فقام الثانى باستخلاص السلاح النارى من يده وأطلق عيارا ناريا نتج عنه حدوث إصابة الأول، وفر هارباً، وبمواجهة المصاب أيد ما جاء بالفحص، وأقر بارتكاب الواقعة واتهم الأخير بإحداث إصابته.
 
وتمكن الرائد إسماعيل خطاب رئيس مباحث المركز من ضبط المتهم "محمد.ص" وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3824 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

القليوبيه

كفر شكر

خلافات الجيرة

مشاجرة

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