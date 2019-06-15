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طلاب الثانوية العامة: وقت الامتحان ضيق والمسائل تحتاج لتفكير

السبت، 15 يونيو 2019 12:18 م
طلاب الثانوية العامة: وقت الامتحان ضيق والمسائل تحتاج لتفكير امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أنهى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاستاتيكا، قبل قليل، وشكا طلاب الثانوية العامة من ضيق الوقت المخصص للامتحان، حيث قالت الطالبة سارة حسام الدين محمود بإحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بالسيدة زينب إن بعض الطلاب ترك مسألتين أو ثلاثة دون إجابة بسبب ضيق الوقت المخصص. 

وأوضحت الطالبة أن ضيق الوقت أصاب بعض الطلاب بحالة من التوتر، لافتة إلى أن هناك أسئلة وجزئيات فى الامتحان تحتاج إلى تفكير وخطوات كثيرة حتى الوصول إلى النتيجة النهائية لإجابة السؤال، مشددة على أن ضيق الوقت ظلمنا كثيرا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان الاستاتيكا

امتحان الاستاتيكا 2019

الاستاتيكا للثانوية العامة

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