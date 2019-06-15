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طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة بالسعودية والكويت 47 درجة مئوية

السبت، 15 يونيو 2019 08:00 ص
طقس الخليج .. ارتفاع فى درجات الحرارة بالسعودية والكويت 47 درجة مئوية درجات الحرارة
وكالات

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يشهد طقس الخليج اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة ،حيث يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمي ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية بالسعودية

 

السعودية 43 درجة مئوية

يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الاحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمي ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية ، يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة .

 

الكويت  درجة الحرارة العظمى: 47 درجة مئوية

نهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ، والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 08 - 20 كم/ساعة .

ليلًا حار نسبيا و رطب نسبيا على المناطق الساحلية ،والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 20 كم/ساعة .

 

الامارات  44 درجة مئوية

الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا ظهرا ورطبا خلال الليل ، على بعض المناطق الساحلية مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف خاصة شمالا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهارا ، على بعض المناطق الداخلية المكشوفة تكون مثيرة للغبار.

 

 


السعودية

الامارات

الكويت

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