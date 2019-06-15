طاقم ناقلة النفط النرويجية التى تعرضت لهجوم فى خليج عمان يصل دبي

دبى /أ ش أ/

وصل طاقم ناقلة النفط النرويجية التى تعرضت لهجوم فى خليج عمان الخميس الماضى إلى دبى، ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) بالعربية الليلة دون المزيد من التفاصيل.

وقد غادرت ناقلة النفط النرويجية "فرونت ألتير" التى يملكها قبرصى من أصل نرويجى المياه الإيرانية متجهة إلى الإمارات، بعد تعرض الناقلة، الخميس، لهجوم فى بحر عمان، فيما أعلنت شركة "فرونتلاين ماناجمنت" المالكة للسفينة، أن "زورق القطر أكيلا تمكن من ربط نفسه بالسفينة صباح السبت) وباتت "فرونت ألتير" خارج المياه الإيرانية ويتم جرها بأمان".

وتم سحب الناقلة اليابانية إلى ميناء الفجيرة الإماراتى أمس الجمعة.