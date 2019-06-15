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طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة.. اليوم

السبت، 15 يونيو 2019 11:16 ص
طائرة الأحلام الثالثة تصل مطار القاهرة.. اليوم مصنع بوينج - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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تصل اليوم السبت، الطائرة الثالثة من طراز دريملاينر 787-9 المعروفة بطائرة الأحلام، والتى ستنضم إلى أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران، قادمة من مقر الشركة بولاية سياتل الأمريكية. 
 
كانت شركة بوينج العالمية، قد نظمت حفلا فى ولاية واشنطن، احتفالا بإقلاع الطائرة عليها الوفد المصرى،  ومن المقرر أن تشغل الشركة، تلك الطرازات من الطائرات على خطوط خط "شنغهاي بالصين وطوكيو ورحلات نيويورك وبانكوك".
 
وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل فى توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها فى الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل فى استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.  
 
 
 

مطار القاهرة

مصر للطيران

طائرة الأحلام

طائرات بوينج

مصنع سياتل

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