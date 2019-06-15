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ضبط 476 حالة تعدٍ على نهر النيل والثروة السمكية والرقعة الزراعية بـ24 ساعة

السبت، 15 يونيو 2019 11:54 ص
ضبط 476 حالة تعدٍ على نهر النيل والثروة السمكية والرقعة الزراعية بـ24 ساعة إزالة تعديات - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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نجحت جهود  الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة والتعدى على الثروة السمكية، وحماية البيئة ونهر النيل وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية من توجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة من ضبط "476" قضية فى مجال حماية الثروة السمكية أبرزها قضايا "صيد مخالف– لنشات ومراكب مخالفة"،"235" قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، "46" قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف (التعدى بالردم) ، "73" قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، "72" قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، تأمين تنفيذ قرارات إزالة "188" حالة تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين "935"لنش وباخرة سياحية.


نهر النيل

الثروة السمكية

الرقعة الزراعية

حماية البيئة

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