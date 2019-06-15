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ضبط 462 مخالفة متنوعة خلال حملة لـ"مرور أسوان"

السبت، 15 يونيو 2019 09:54 ص
ضبط 462 مخالفة متنوعة خلال حملة لـ"مرور أسوان" حملة أمنية - ارشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم السبت، برئاسة العقيد محمد زردق، من ضبط 462 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع أسوان.

تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير المباحث الجنائية، إخطاراً من العميد إيهاب مرزوق، مدير إدارة المرور بأسوان، يفيد ضبط 462 مخالفة مرورية متنوعة، شملت سيارة و3 توك توك بدون تراخيص، وتحرير 100 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفوري في 51 مخالفة، بإجمالي مبلغ 12 ألفا و400 جنيه، وتحرير 90 مخالفة غرامة ونش بإجمالي مبلغ 3600 جنيه، وسحب تراخيص 47 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 170 مخالفة متنوعة.

 

 

 

 


اداره مرور اسوان

حملات مروريه

اسوان

مديريه امن اسوان

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