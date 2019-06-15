ضبط 433 قضية تهريب بضائع و1370 قضية آثار

كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط المخالفات، وملاحقة المخالفين بمجال أمن الموانئ والسياحة.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 3 قضايا تهريب، و433 قضية متنوعة فى مجالات تهريب البضائع، والجرائم الجنائية المتعددة بقطاع أمن الموانئ.

ومن جانبها تمكنت شرطة السياحة، من ضبط 1370 قضية، ومخالفة فى مجال "الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، حيازة قطع آثرية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية، توجيه الحملات الأمنية المكبرة، لضبط كل صور الخروج عن القانون.