ضبط 3005 هاربين من أحكام وتحصيل 55195 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.

وأسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3005 متهما، منهم 4 متهمين هاربين من جنايات، و 520 حكما جزئيا، 110 أحكام مستأنفة، 2358 حكم غرامات، و13 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 55 ألفا و195 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.