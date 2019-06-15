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ضبط 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة

السبت، 15 يونيو 2019 03:10 ص
ضبط 21 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية بمطار القاهرة مطار القاهرة - أرشيفية
كتب - محمود عبد الغنى

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تمكنت سلطات مطار القاهرة الدولي، من ضبط 21 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية خلال حملة أمنية مكبرة استمرت لعدة ساعات لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول بالمطار، كما تمكن رجال المرور بالمطار من تحرير 65 مخالفة مرورية لقائدي السيارات.

 
وأفاد مصدر أمني بمطار القاهرة، أن الحملة استمرت عدة ساعات بمشاركة جميع الجهات المعنية بالمطار لضبط الخارجين عن القانون والمترددين على صالات السفر والوصول وبارك السيارات، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 21 هاربا من تنفيذ أحكام قضائية، مضيفا أنه تم ترحيلهم إلى قسم الخليفة تمهيدا لنقلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.
 
من جانبه، تمكن قسم المرور بالمطار من تحرير 65 مخالفة مرورية لقائدي السيارات بالاكمنة الثابتة والمتنقلة المترددين على صالات السفر والوصول بالمطار.
 
 
 

 


مطار القاهرة

اخبار المطار

أمن المطار

حمله امنيه

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