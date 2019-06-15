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ضبط 20 كيلو حشيش و10 آلاف قرص مخدر فى حملات أمنية

السبت، 15 يونيو 2019 02:37 م
ضبط 20 كيلو حشيش و10 آلاف قرص مخدر فى حملات أمنية مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى – محمد أبو عوض

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واصلت أجهزة الأمن حملاتها المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار وحائزى المخدرات،  والتعدى على الثروة السمكية، وحماية المستهلك، والقضاء على السلع المغشوشة، وغير الصالحة للاستخدام الآدمى، وحماية البيئة ونهر النيل ، وإحكام السيطرة الأمنية، فى جميع محافظات الجمهورية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية في ضبط "445" قضية مخدرات بحوزة "471"متهم، وتم العثورعلى كمية من مخدر البانجو وزنت" 78.07كيلو جرام"، كمية من مخدر الحشيش وزنت "20.346كيلو جرام"، وكمية من مخدر الهيروين وزنت "4.181كيلو جرام"، وكمية من مخدر الكيتامين والأفيون وزنت" 50 جرام"، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت "1083 جرام"، وكمية من مخدر الفودو وزنت "1.86 جرام" ،و "10112" قرص مخدر .

 

 

 


مخدرات

بانجو

حشيش

الاستروكس

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