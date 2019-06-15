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ضبط متهم قدم كشف حساب بنكى مزور لإحدى سفارات الدول الأجنبية

السبت، 15 يونيو 2019 02:16 م
ضبط متهم قدم كشف حساب بنكى مزور لإحدى سفارات الدول الأجنبية المتهم بتزوير الحساب البنكى
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية لإدخال الغش والتدليس على الجهات الحكومية بالبلاد. حيث وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا تفيد قيام أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس إدارة صناعية بمحافظة الشرقية بالتقدم بكشف حساب بنكى مزور بقيمة "180,395" جنيه للحصول على تأشيرة دخول لإحدى الدول الأجنبية.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، وحصوله على كشف الحساب المزور من أحد الأشخاص تقابل معه أمام السفارة المُشار إليها، نظير مبلغ "100000" جنيه مقابل إنهاء إجراءات الحصول على التأشيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.   

 

 


تزوير حساب بنكى

شرق الدلتا

كشف حساب مزور

جرائم التزوير

مباحث الاموال العامة

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