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صور.. 21 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد لعضوية الغرفة التجارية بأسوان

السبت، 15 يونيو 2019 11:53 ص
صور.. 21 مرشحا يتنافسون على 7 مقاعد لعضوية الغرفة التجارية بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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انطلقت صباح اليوم السبت، انتخابات الغرفة التجارية بمحافظة أسوان، والتى يتنافس فيها 21 مرشحا لحصد 7 مقاعد فى عضوية الغرفة.

بدأت الانتخابات بتوافد عدد كبير من التجار على المقر الرئيسى للغرفة التجارية بكورنيش النيل بمدينة أسوان، مما أدى إلى زحام شديد وتدافع بين الناخبين للإدلاء بأصواتهم داخل لجنة أسوان، بجانب توافد الناخبين على لجنة كوم أمبو والتى تضم مدن: "كوم أمبو ونصر النوبة ودراو"، علاوة على توافد الناخبين على لجنة إدفو، والتى تضم مدينتى: "إدفو والسباعية".

وتقدم للترشيح للعضوية 28 مرشحا تنازل منهم 7 مرشحين لدعم زملائهم، ليصبح عدد المتنافسين خلال الانتخابات 21 مرشحا تحالفوا على 3 قوائم وهى : "الإصلاح" و"إيد واحدة" و"التغيير".

وتستمر الانتخابات التى بدأت فى تمام الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الخامسة مساء، وبلغ عدد من لهم حق التصويت بلجنة أسوان 4081 ناخبا وناخبة، ولجنة كوم أمبو 3854 ناخبا وناخبة، ولجنة إدفو 2874 ناخبا وناخبة، بإجمالى 10 آلاف و725 ناخبا وناخبة بالمحافظة.

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