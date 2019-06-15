سوبر كورة
Ads
السبت، 15 يونيو 2019 07:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين لتصبح أول رئيسة لسلوفاكيا

السبت، 15 يونيو 2019 07:04 م
صور.. ناشطة فى مكافحة الفساد تؤدى اليمين لتصبح أول رئيسة لسلوفاكيا زوزانا كابوتوفا رئيسة سلوفاكيا الجديدة
براتسلافا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدت زوزانا كابوتوفا الناشطة فى مكافحة الفساد اليمين الدستورية، اليوم السبت، لتصبح أول رئيسة لسلوفاكيا متعهدة بمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز العدالة فى بلد اهتز لحادث مقتل صحفى فى العام الماضى.

وأثار قتل يان كوتسياك الذى كان يحقق فى قضايا فساد كبيرة وخطيبته فى منزلهما فى فبراير الماضى، احتجاجات عارمة وأثر على شعبية الحزب الاشتراكى الديمقراطى اليسارى الحاكم.

ولا يزال الحزب يحظى بأعلى نسبة تأييد لكن انتصار كابوتوفا فى الانتخابات الرئاسية التى جرت فى مارس عزز تحالف المعارضة الليبرالى سلوفاكيا التقدمية/معا الذى أيد كابوتوفا ويسعى لإزاحة الحزب الحاكم فى الانتخابات العامة العام المقبل.

وفى خطاب التنصيب قالت كابوتوفا (45 عاما) إنه ينبغى إقالة مسؤولى الحكومة الذين ثبت عجزهم عن استئصال الفساد، وتعهدت بتطبيق النظام القضائى بنزاهة على الجميع.

وقالت كابوتوفا "وفقا للدستور الناس أحرار ومتساوون فى الكرامة وفى الحقوق وهذا يعنى أنه لا يمكن تقويض حقوق أى شخص ولا أحد يملك القوة ليكون فوق القانون".

الرئيس السلوفاكى السابق وزوجته
الرئيس السلوفاكى السابق وزوجته

 

رئيس سلوفاكيا السابق وزوجته يهنئان الرئيسة
رئيس سلوفاكيا السابق وزوجته يهنئان الرئيسة

 

رئيس سلوفاكيا المنهية ولايته يعطى الرئيسة الجديدة بوكية ورد
رئيس سلوفاكيا المنهية ولايته يعطى الرئيسة الجديدة بوكية ورد

 

رئيسة سلوفاكيا فى طريقها للقصر
رئيسة سلوفاكيا فى طريقها للقصر

 

رئيسة سلوفاكيا الجديدة
رئيسة سلوفاكيا الجديدة

 

رئيسة سلوفاكيا تبتسم
رئيسة سلوفاكيا تبتسم

 

رئيسة سلوفاكيا تصافح المواطنين عقب حلف اليمين
رئيسة سلوفاكيا تصافح المواطنين عقب حلف اليمين

 

رئيسة سلوفاكيا تصافح المواطنين
رئيسة سلوفاكيا تصافح المواطنين

 

رئيسة سلوفاكيا خلال حلف اليمين
رئيسة سلوفاكيا خلال حلف اليمين

 

ناشطة ضد الفساد تصبح أول رئيسة لسلوفاكيا
ناشطة ضد الفساد تصبح أول رئيسة لسلوفاكيا

 

 


مكافحة الفساد

رئيسة لسلوفاكيا

أخبار سلوفاكيا

سلوفاكيا

زوزانا كابوتوفا

رئيسة سلوفاكيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سلوفاكيا تدعو تركيا لإلغاء خطط التنقيب البحرية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص

الإثنين، 10 يونيو 2019 01:20 م

سلوفاكيا تؤكد دعمها لألبانيا لتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى عام 2020

الإثنين، 03 يونيو 2019 10:02 م

سلوفاكيا تستجيب لضغوط النمسا وتوقف العمل فى محطة نووية

الإثنين، 06 مايو 2019 08:07 م

ترامب يجرى محادثات مع رئيس وزراء سلوفاكيا بالبيت الأبيض فى 3 مايو

السبت، 27 أبريل 2019 09:17 ص

رئيس سلوفاكيا يرفض مشروع قانون يحظر غناء الأناشيد الوطنية الأجنبية

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

فيديو.. الكلاب الضالة تهاجم طفلا فى السعودية ووالده ينقذه من الموت

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

اليوم السابع: كأس الأمم الأفريقية يعود إلى أحضان أم الدنيا

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

متجردا من مشاعر الأبوة.. سعودى يقتل طفله ويلقى به فى صحراء "عفيف" بالسعودية

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

موجز أخبار 6.. ضبط 4 أشخاص نشروا أسئلة وامتحانات الثانوية عبر الإنترنت

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

الكائن الغامض.. عالم رياضيات يابانى يبتكر وهم بصرى مذهل "فيديو"

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

محمد صلاح يطارد 3 أهداف فى امم افريقيا 2019.. الفرعون يبحث عن أول لقب مع المنتخب بعد إنجاز الصعود للمونديال.. نجم ليفربول يحلم بالتتويج بلقب أفضل لاعب فى الكان.. والنجاحات الفردية تدعم "مو" بسباق الكرة الذهبية

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

مرتضى منصور يطلق قذائفه فى مؤتمر صحفى بالقلعة البيضاء: انتخابات تكميلية على 4 مقاعد.. جروس ترك الفريق "مهلهل" ويجب دعم خالد جلال.. الكشف عن حقيقة التفاوض مع إسلام عيسى.. وتطبيق أسعار العضويات الجديدة الخميس

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

ملخص تصريحات وقذائف مرتضى منصور فى المؤتمر الصحفى

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

إيه الجمال ده.. شاهد جماهير هولندا بشوارع فرنسا بمونديال السيدات.. فيديو

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

.الحزب الشيوعى الروسي يطالب بحظر عرض مسلسل مفاعل Chernobyl

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

قوى الشر فى بوسترات جديدة لفيلم Men in Black: International

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

سوبر كورة.. لو هتشجع فى الاستاد 7 وصايا للاستمتاع بالمباراة من المدرجات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة