صور.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة نقل من أعلى دائرى المرج

كتب كريم صبحى - عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائرى بمنطقة المرج، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى.

تلقت غرفة عمليات المرور، بلاغا من النجدة بانقلاب سيارة ووجود ضحايا، وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل من أعلى الطريق الدائرى، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرون أحدهم إصابته خطيرة، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وقام رجال المرور برفع اثار الحادث.



حادث المرج



انقلاب سيارة نصف نقل من أعلى دائرى المرج