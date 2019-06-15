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صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا ويلتقى بالمصطافين

السبت، 15 يونيو 2019 05:55 م
صور.. محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا ويلتقى بالمصطافين اعمال تطوير منطقة حمام كليوباترا بمطروح
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، اليوم السبت، أعمال تطوير منطقة حمام كليوباترا بمرسى مطروح، يرافقه العميد أيمن عادل رئيس الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية، والعميد احمد على وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد الاسكندرانى رئيس مدينة مرسى مطروح، وذلك لمتابعة أعمال تطوير المنطقة سياحيا وحضاريا، لاستقبال زوارها خاصة مع بداية موسم الصيف السياحي.

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا (1)

وتشهد المنطقة حاليا، أعمال تطوير مدخل حمام كليوباترا وإعادة تأهيل تمثال كليوباترا، مع نبذة عن تاريخا باللغتين العربية والانجليزية لتعريف الزائرين بها، بالإضافة لإنشاء ممشى خرسانى من الطريق حتى مدخل الحمام، ثم جسر زجاجى إلى داخل حمام كليوباترا بطول حوالى 300 متر، مع تأهيل الكافيتريات والحمامات ومناطق لعب للأطفال وغيرها.

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا (2)

وأشاد المصطافون خلال لقائهم مع محافظ مطروح، بأعمال التطوير التى تتم حاليا بالمحافظة، خاصة تكثيف الاهتمام بالشواطئ وإعادة تطويرها وإظهارها فى ثوب حضارى جديد.

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا (4)
 

 

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير شاطئ كليوباترا (5)
 

 


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