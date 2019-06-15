صور محافظ السويس يتفقد المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضى استعدادا للأمم الأفريقية

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء عبدالمجيد صقر،محافظ السويس وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة المدينة الرياضية واستاد السويس الرياضي لمتابعة استعدادات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وبدأ المحافظ الزيارة بتفقد المركز الطبي الرياضي واستاد السويس كما تفقد المقصورة الرئيسية وأرضية الاستاد ومداخل ومخارج الاستاد والمركز الصحفي وقاعة الإعلاميين وغرفة الكنترول وكاميرات المراقبة وغرف تغيير الملابس والحكام وقاعة استراحة كبار الزوار، والعيادة الطبية للاعبين وكبار الزوار وغرفة تحليل المنشطات.

وواصل محافظ السويس جولته بمنطقة كورنيش السويس والممشي الجديد وحديقة السوايسة 1 والطرق ومحيط الاستاد الرياضي.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير الأمن عن الاستعدادات الأمنية وخطة إدارة الحماية المدنية والمرورلاستقبال البطولة، كما استمع الي شرح من وكيل وزارة الصحة بالسويس حول الإمكانيات الطبية والصحية اللازمة واستعدادات مديرية الصحة والمستشفيات العامة والاسعاف لاستضافة بطولة الأمم الأفريقية.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس علي أن المحافظة والقيادات التنفيذية بذلت كل الجهود ورفعت درجة الاستعداد القصوي في جميع المجالات لانجاز أعمال التطوير والتجميل، مؤكدًا علي ان السويس استعدت لاستقبال الدولة المشاركة بالمجموعة الخامسة ببطولة كاس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلي وعي شعب السويس وحبهم لمصر وهو علي قدر المسئولية من أجل رفع اسم مصر خفاقًا.