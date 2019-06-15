صور.. محافظة سوهاج: رفع 512 طن مخلفات وقمامة خلال 10 أيام

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 512 طن قمامة ومخلفات صلبة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية المختلفة خلال الـ 10 أيام الماضية ومن ضمنها أجازة عيد الفطر المبارك لحملات مكبرة للنظافة والتجميل بالقرى والمراكز والمدن.

وقال محمد إمبابي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج فى بيان للمحافظة ، أنه تم رفع 200 طن قمامة ومخلفات مباني خلال حملة نظافة مكبرة بقرى ادفا، وأولاد عزاز، وروافع القصير لافتاً إلى رفع مخلفات المباني وتسوية طريق الأبراج بالجبل الغربي، تمهيداً لاستكمال عملية الرصف للطريق عن طريق جهاز التعمير لجنوب الصعيد.

وأوضح حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بطريق فزارة ـ جهينة ـ طهطا الغربي الثلاث كباري في نطاق قرية بناويط، لافتا إلى أنه تم تسوية وتمهيد الطريق، ورفع المخلفات الصلبة، والقمامة، ومخلفات تطهير المصارف والترع.

كما أشار إلى رفع 150 طن مخلفات، إضافة إلى أنه تم رفع كفاءة الطريق الغربي الممتد من سوهاج مرورا بقرى مركز المراغة، وجهينة.

وأشار عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة أخميم أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات وأخرى للنظافة بمنطقة مسجد الأمير حسن بأخميم، لافتا الى انه تم رفع وازالة الاتربة والمخلفات وإعادة المظهر الحضارى للمنطقة الأثرية ذات الطابع الديني، كما نفذت الوحدة القروية بنيده حملة نظافة مكبرة ورفع الاشغالات بشارع المجمع الرئيسي، وتم تطهير ورفع كفاءة الطريق، لافتاً الى انه بلغت كمية الاتربة والمخلفات 150طن .

وأوضح عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما أن الوحدة المحلية نفذت حملة نظافة مكبرة، حيث تم رفع مخلفات القمامة والأتربة والتراكمات بمجلس قروى سلامون، وقرية الشوكا وطريق قاوغرب، والسكساكة، وقرية الحما وطريق الجزيرة.

وكشف شريف السيد رئيس مركز ومدينة المنشاة عن تنفيذ حملة نظافة مكبرة، ورفع الإشغالات من شوارع المدينة وإخلاء الشوارع، والميادين، والكباري من الباعة الجائلين .

وقال أحمد شاكر رئيس حي شرق سوهاج أنه تم رفع 12 طن من القمامة والأتربة والمخلفات الصلبة ضمن مبادرة " الشارع جزء من بيتك " في حملة مكبرة بـ 8 شوارع بمنطقة نجع أبو شجرة، لافتاً الى انه تم التعاقد مع وحدات سكنية وأنشطة تجارية ضمن منظومة الجمع السكني والتجاري للقمامة من المنبع.

ولفتت فريدة سلام رئيس حي غرب سوهاج الى رفع تراكمات القمامة بالشوارع خلف محطة المياه، والشوارع المتفرعة من شارع ترعة نجع حمادي، وكذلك رفع المخلفات من أسفل كوبري القنابرة، ورفع مخلفات ترعة الطهطاوية، مضيفةً انه تم الدفع بمعدات الحى للاشتراك في عملية التطهير بجانب معدات مديرية الري وذلك تيسيراً لسرعة الانتهاء من عملية التطهير.



























