صور.. طلاب الأقصر يتوافدون على اللجان قبل بدء امتحان مادة الإستاتيكا

وفي نفس السياق أعلن الشناوي عابد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه وصلت إلى لجان امتحانات الثانوية العامة قبل قليل صناديق أوراق مادة الإمتحان الأسئلة والإجابة، وذلك إستعداداً لفتح مظاريف الأسئلة فى التاسعة صباحا وتوزيع كراسات البوكليت على الطلاب.



طلاب الأقصر يتوافدون علي اللجان للمراجعة النهائية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، أنه تم تجهيز 21 لجنة سير إمتحان على مستوى المحافظة ليؤدى 6489 طالب إمتحانات الشهادة الثانوية العامة، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية للمرور على لجان السير للتأكد من استعداد تلك اللجان لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وتوفير كل سبل الراحلة للطلاب، وكذلك متابعة الإستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة لإستقبال المسؤولين عن لجان سير الإمتحانات، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم، لتعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع أعمال الإمتحانات.



طلاب الأقصر يتوافدون علي اللجان

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى، وتعقد لـ669,749 طالبا وطالبة، منهم 264,653 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالبا وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

طلاب الأقصر

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

طلاب الأقصر يتوافدون علي اللجان للمراجعة النهائية

طلاب الأقصر يتوافدون علي اللجان للمراجعة النهائية

طلاب الأقصر يتوافدون علي اللجان للمراجعة النهائية