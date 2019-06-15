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صور.. ضبط 1247 عبوة زبادى منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالأقصر

السبت، 15 يونيو 2019 09:50 ص
صور.. ضبط 1247 عبوة زبادى منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالأقصر مضبوطات زبادى منتهي الصلاحية
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملاتهم لضبط المنتجات المخالفة في الأسواق، وذلك بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وبتوجيهات الدكتور على مصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

أسفرت الحملات التى قادها رجال الرقابة التموينية عن ضبط 1247 عبوة زبادى سادة وفواكه من زنة 75 جرام منتهية الصلاحية، وذلك قبل بيعها في الأسواق للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تموين الأقصر تضبط 1247 عبوة زبادة منتهية الصلاحي قبل بيعها بالأسواق (3)
 
 
تموين الأقصر تضبط 1247 عبوة زبادة منتهية الصلاحي قبل بيعها بالأسواق (2)

 


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