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صور.. رحالة مغربى يستمتع بمعابد الأقصر ويتجه للقاهرة لمتابعة كأس أفريقيا

السبت، 15 يونيو 2019 10:56 ص
صور.. رحالة مغربى يستمتع بمعابد الأقصر ويتجه للقاهرة لمتابعة كأس أفريقيا الرحالة المغربى يمسك بعلم مصر بمعابد الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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استقبلت محافظة الأقصر، الرحالة المغربى "ياسين غلام" البالغ من العمر 33 سنة، والذى يسعى لتحقيق حلمه بجولة حول أفريقيا بالكامل ومنها لقارة أسيا ثم قارة أمريكا الجنوبية، حيث زار الرحالة المعالم السياحية فى شرقى وغربى الأقصر، وهى معابد الكرنك ومعبد الأقصر وتمثالى ممنون وغيرها من المعالم الفرعونية بعاصمة السياحة العالمية.

وغادر الرحالة المغربى محافظة الأقصر متوجهاً لشمال مصر، لمشاركة أبناء المنتخب المغربى فى بطولة كأس أمم إفريقيا عقب استكمال جولته بدراجته البخارية فى محافظات مصر المختلفة، وذلك بعد أن زار 27 دولة إفريقية فى رحلة بلغت حوالى 27 شهر بدأها فى 22 يناير 2017، والتقط الرحالة المغربى الصور التذكارية فى معابد الأقصر للمساهمة فى أبراز سحر الحضارة الفرعونية وجذب السياحة لها.

وقال الرحالة المغربى ياسين غلام 33 سنة على صفحته بمواقع التواصل الإجتماعى عن زيارته للأقصر: "فى هذه المدينة ستجد نفسك فى قلب الحضارة الفرعونية لأنها هى العاصمة فى تلك الحقبة، وهى تقع فى جنوب مصر بين مدينتى قنا وإدفو، وإذا زرت مصر لابد أن تقضى على أقل تقدير 3 أيام هنا لأن المدنية تحتوى على أكبر معبد فى للفراعنة فى مصر ويسمى معبد الكرنك وكذالك معبد آخر يسمى معبد_الأقصر ولائحة طويلة جداً".

وتابع: تعد محافظة الأقصر التى تضم وحدها حوالى ثلث آثار العالم، من أهم المناطق السياحية على المستوى الدولى، ويوجد بها العديد من المعالم الأثرية والفرعونية والمعابد السياحية، ويفد لزيارتها السائحون من كل مكان فى العالم ليشاهدوا عظمة الحضارة المصرية، وقد اشتهرت قديما باسم "مدينة المائة باب" أو "مدينة الشمس"، وكانت عاصمة مصر فى العصر الفرعونى، كما سميت قديما "طيبة" ثم "واست" ثم "الصولجان"، وأخيرا أطلق عليها العرب الفاتحون اسم "الأقصر" لكثرة قصورها الشاهقة التى أذهلتهم، ومن أشهر المعابد فى الأقصر معبد" حتشبسوت" بالدير البحرى، وهو عبارة عن مجموعة معابد ومقابر فرعونية، وقد أطلق عليه دير الملكة حتشبسوت لإعجابها بهذا المعبد، ومعبد "الأقصر"، بالإضافة إلى متحف التحنيط، ومتحف الأقصر، وطريق الكباش، الذى يربط بين المعبدين ومعبد الكرنك، وهو عبارة عن مجموعة معابد بناها المصريون القدماء واشتهرت بعرض الصوت والضوء، ويبعد عن الأقصر بثلاثة كيلو مترات.

وتقع محافظة الأقصر على ضفاف نهر النيل، ويرجع تاريخها إلى ما يزيد عن 7 آلاف عام، وتبعد عن القاهرة بنحو 670 كيلو مترا، ويحدها من الغرب محافظة الوادى الجديد، ومن الشرق محافظة البحر الأحمر، وأقرب ميناء بحرى لها هو ميناء سفاجا، وبها مطار دولى حديث، وتتكون من 7 مراكز هى (الأقصر، أرمنت، أسنا، الطود، البياضية، الزينية، القرنة)، وتحتفل بعيدها القومى يوم 4 نوفمبر من كل عام، وهو يصادف يوم اكتشاف مقبرة الملك الصغير توت عنخ آمون.

رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (1)
الرحالة المغربي يمسك بعلم مصر بمعابد الأقصر الفرعونية


رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (2)
الرحالة المغربي بمعابد الأقصر


رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (3)

دراجة الرحالة المغربي بمعابد الأقصر

 

 

رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (4)
زيارة الرحالة المغربي لمعابد الأقصر الفرعونية


رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (5)
 
الرحالة المغربى بمعابد الأقصر

 

رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (6)
الرحالة المغربى يتأمل بمعابد الأقصر

رحالة مغربي يجوب 25 دولة أفريقية ويصل مصر ويستمتع بمعابد الأقصر الفرعونية (7)

الرحالة المغربي يستمتع بمشاهدة معالم الأقصر
 


الاقصر

رحالة مغربى فى الاقصر

معابد الاقصر

بطولة كاس امم افريقيا

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