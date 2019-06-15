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صور .. رئيس مدينة إدفو بأسوان يوقع عقوبات على الحمولة الزائدة للنقل الثقيل

السبت، 15 يونيو 2019 01:58 م
صور .. رئيس مدينة إدفو بأسوان يوقع عقوبات على الحمولة الزائدة للنقل الثقيل رئيس مدينة ادفو أثناء توقيعة عقوبات على سائقى النقل الثقيل
أسوان - عبد الله صلاح

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أعطى عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أوامره بمنع مرور سيارات النقل الثقيل بحمولة زائدة بنطاق المدينة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات.

وكان رئيس مدينة إدفو، رصد خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، مخالفات سيارات النقل الثقيل بوضع حمولة زائدة على السيارات، الأمر الذى يؤدى إلى تردى حالة الطبقة الأسفلتية للشوارع والطرق، بجانب تطاير الأتربة من السيارات التى لا تضع غطاء "مشمع"، مما دفع رئيس المدينة لتوقيع عقوبات على سائقى النقل الثقيل.

 

رئيس المدينة مع السائقين
رئيس المدينة مع السائقين

 

رئيس مدينة إدفو يحرر مخالفات
رئيس مدينة إدفو يحرر مخالفات

 

سيارات النقل الثقيل
سيارات النقل الثقيل

 

 


رئيس مدينة ادفو

منع مرور سيارات النقل الثقيل

عقوبات على سائقى النقل الثقيل بادفو

اسوان

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