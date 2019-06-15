صور .. رئيس مدينة إدفو بأسوان يوقع عقوبات على الحمولة الزائدة للنقل الثقيل

أسوان - عبد الله صلاح

أعطى عبد الرحمن عامر، رئيس مدينة إدفو بمحافظة أسوان، أوامره بمنع مرور سيارات النقل الثقيل بحمولة زائدة بنطاق المدينة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات.

وكان رئيس مدينة إدفو، رصد خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، مخالفات سيارات النقل الثقيل بوضع حمولة زائدة على السيارات، الأمر الذى يؤدى إلى تردى حالة الطبقة الأسفلتية للشوارع والطرق، بجانب تطاير الأتربة من السيارات التى لا تضع غطاء "مشمع"، مما دفع رئيس المدينة لتوقيع عقوبات على سائقى النقل الثقيل.



رئيس المدينة مع السائقين



رئيس مدينة إدفو يحرر مخالفات