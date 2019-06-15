صور.. رئيس جامعة المنصورة يتفقد الامتحانات بكليات التجارة والحاسبات والحقوق

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

تفقد الدكتور أشرف عبد الباسط،رئيس جامعة المنصورة اليوم السبت أعمال الامتحانات بكليات التجارة ، الحاسبات والمعلومات ، الحقوق خلال جولة تفقدية لمتابعة أعمال الامتحانات بالكليات المختلفة، والتي بدأت يوم 16 مايو الماضي، تستمر أعمال امتحانات التحريري حتى 29 يونيو الجاري.

رافقه خلال الجولة بكلية التجارة الدكتور محمد عطوة، عميد كلية التجارة ، والدكتور طارق غلوش، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن سليمان، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور سمير الدسوقي الموجي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مجدى زكريا رشاد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ورافقه خلال الجولة بكلية الحقوق الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق، والدكتور رضا عبد السلام، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور محمد شعبان، أمين الكلية.

و تفقد رئيس الجامعة خلال الجولة اللجان والورقة الامتحانيه ووسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات،واطلع على أراء الطلاب حول صعوبة الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان.

وشدد خلال الجولة على تهيئة المناخ المناسب داخل اللجان لمساعدة الطلاب على أداء الامتحان على أكمل وجه.

وأكد رئيس الجامعة على تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات ومواجهة الغش أثناء الامتحانات بكل حسم ، مشيرًا إلى تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب.