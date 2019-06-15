صور.. رئيس جامعة الأزهر يتفقد سير امتحانات الثانوية بمعهد فتيات أرض الجنينة

تفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية القسم العلمى بمعهد فتيات أرض الجنينة، حيث يؤدى الطالبات الامتحان فى مادتى الحديث والتفاضل والتكامل للقسم العلمى.

وأشاد رئيس الجامعة بمستوى التأمين التام وأجواء اللجان التى سادها الهدوء والانضباط، داخل اللجان وخارجها، مؤكدا ضرورة الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة لامتحان الثانوية الأزهرية المعلنة، بالنسبة للطالبات والمشرفين والمراقبين، ومراعاة الاهتمام بتوفير الرعاية الطبية الشاملة لأبنائه وبناته خلال تأديتهم للامتحان.

وشدد المحرصاوى، خلال جولته باللجان على أهمية تهيئة المناخ الملائم لمساعدة الطلاب والطالبات على أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر، خصوصا فى هذه الطقس الحار، موجها المشرفين والمراقبين والقائمين على الامتحانات بمعاملة الطلاب والطالبات معاملة حسنة، وتوفير كل ما يلزم من أدوات ووسائل حتى تتحقق الراحة الكاملة لهم داخل اللجان.

وحذّر المحرصاوى، الطالبات من أى محاولة للغش، مشددًا على المراقبين ضرورة التصدى للغش بكافة طرقه وأساليبه بحسم، ومنعه منعًا باتًا، حتى يأخذ كل ذى حق حقه، مشيرًا إلى أن ظاهرة الغش فى الامتحانات باتت منحصرة الآن فى أضيق الحدود، وذلك بفضل الإجراءات الحاسمة تجاه هذه الظاهرة التى من شأنها تدمر مستقبل أبنائنا وبناتنا.

وخلال الجولة استمع رئيس جامعة الأزهر إلى بناته الذين أكدوا عدم وجود أية مشكلات تعوقهم سواء فى اللجان أو الورقة الامتحانية، كما وجههم بضرورة الابتعاد عن الغش، مؤكدًا أن الطالبة الأزهرية يجب أن تكون قدوة فى المجتمع بأخلاقها وصفاتها، وأن تمثل نموذجًا إيجابيًا يتطلع إليها جميع فتيات وشباب الوطن، مطالبًا إياهم بالجد والاجتهاد والتفوق حتى يكونوا فى طليعة الشباب القادر على النهوض بوطنه وأمته من خلال تميزه وتفوقه العلمى.

جدير بالذكر أن الثانوية الأزهرية تستمر حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154,954 طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103,067 طالبا فى القسم الأدبى، و51,887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبًا بمعهد العلوم الإسلامية.